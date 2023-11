Denkmalgeschützter Hof wird auch mit Glücksspirale-Geld saniert

Fenster, Fensterläden und Türen im Wohnstallhaus Hof Kurzrock in der Oberen Stadt in Weilheim können dank einer 30.000-Euro-Spende jetzt saniert werden.

Für die Sanierung der Fenster, Fensterläden und Türen in Erdgeschoss und erstem Obergeschoss sowie einer Holztreppe im Wohnstallhaus Hof Kurzrock in Weilheim stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank privater Spenden und der Mittel der Lotterie Glücksspirale 30.000 Euro zur Verfügung. Den symbolischen Fördervertrag überbrachte Axel Hofstadt, Ortskurator München der DSD an Walter Kurzrock jun.

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zu den über 560 Denkmalen, die die DSD dank privater Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücksspirale allein in Bayern fördern konnte.

Hof Kurzrock ist Teil des Ensembles Obere Stadt in Weilheim in Oberbayern. Die nordseitige Giebelfassade ist Glied einer langen Kette von meist giebelständigen Häusern, die sich an beiden Seiten des Straßenzuges der Oberen Stadt aufreihen. Das zweigeschossige Gebäude mit Flachsatteldach wurde nach den Unterlagen des Stadtarchivs Weilheim und des Staatsarchivs München vermutlich zwischen 1808 und 1813 erbaut. Der Hof wurde recht spartanisch bewohnt. Langer Leerstand bewahrte viel Originalsubstanz. Die historischen Fenster und Türen sind noch vollständig erhalten und die Fassadenbemalung teils noch erkennbar.

Die Giebelfassade und die noch original erhaltene Raumstruktur, einschließlich der Fenster, Türen, Treppen und einer Kornkammer im Dachgeschoss zeugen von der für die Region typischen bäuerlichen Nutzung. Wohnhaus und Wirtschaftsteil unter einem First entsprechen einer klassischen Bauernhaustypologie für das südliche Oberbayern, hier bemerkenswerterweise im Ensemble erhalten.

Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau und in den Wänden führten im Erdgeschoss großflächig zu losen Putzschichten. Haustüren und Fenster mit teils brüchigen Gläsern sind trotz Verwitterung und Verschleiß noch gut zu ertüchtigen. (AZ)

