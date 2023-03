Elektroautos bilden den Schwerpunkt der Autoschau in Weilheim

Darauf haben Auto- und Motorradfreunde lange gewartet: Nach der Pandemiepause findet heuer wieder die Auto- und Motorradschau in Weilheim statt.

Die Pandemie hat den Motorsport-Club (MC) Weilheim im Frühling 2020 gezwungen, die Auto- und Motorradschau kurzfristig abzusagen. Der darauffolgende Lockdown hat die Schau, die in den Vorjahren immer weit über 10.000 Besucher angezogen hat, dann noch zweimal verhindert.

Nach den Lockerungen der Beschränkungen kann heuer die 45. Auto- und Motorradschau stattfinden. In den Hochlandhallen und auf dem Volksfestplatz an der Wessobrunner Straße werden wieder eine große Zahl an Neuheiten aus den Bereichen Auto, Motorrad und Fahrrad zu sehen sein. An den rund 50 Ausstellungsständen gibt es mehr als zwei Dutzend Auto-Marken, hinzu kommen zahlreiche Zweiräder, darunter auch elektrische Fahrräder und Lastenräder. Das Angebot wird durch Dienstleistungen rund ums Thema Mobilität ergänzt.

Wohnmobile, Camper und Fahrräder werden ebenfalls präsentiert

Einen Schwerpunkt werden heuer die neuen Elektroautos bilden, die inzwischen von fast allen Herstellern angeboten werden. Auch einen weiteren Trend nimmt der MC Weilheim auf. Es werden zahlreiche Wohnmobile zu sehen sein, darunter auch ein zum Camper umgebauter, elektrisch angetriebener Transporter, der äußerlich dem Bulli nachempfunden ist, dem legendären Fahrzeug der "Hippi-Generation", das seither als kleines Wohnmobil auf allen Campingplätzen zu finden ist.

Der Trend geht auch bei den Campern in Richtung Ökologie. Auf der Autoschau wird unter anderem über solare Stromversorgung von Wohnmobilen mit PV-Elementen und Lithium-Batterien informiert sowie über die neue Generation von Camping-Toiletten, die ohne Chemikalien auskommen.

Für Kinder fährt die "Bockerlbahn" vor den Hochlandhallen, außerdem gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt wieder der Imbiss-Stand des MC Weilheim mit einem breiten Angebot. Es gibt auch eine Tombola, bei der von den Ausstellern gestiftete Preise verlost werden. Der Erlös aus dem Losverkauf wird für die Jugendarbeit des MC Weilheim verwendet.

Die Autoschau ist am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt auf das Freigelände und in die Hallen ist frei.