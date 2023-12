Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel ist vielseitig aktiv

23 Privatgärten, Lehrgärten, Parks und Gärtnereien machen beim Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel mit. Und 2024 sollen es noch mehr werden.

Beim Jahrestreffen des Netzwerkes Gartenwinkel-Pfaffenwinkel im Café des Hofgartens Pfaffenwinkel in Unterhausen mit aktuell 23 Privatgärten, Lehrgärten, Parks und Gärtnereien konnte eine zufriedenstellende Bilanz gezogen werden. Die Netzwerkteilnehmer boten zahlreiche Veranstaltungen an und viele Garteninteressierte holten sich Rat oder verbrachten informative und schöne Stunden in den Gärten, heißt es in einer Mitteilung. 2023 wurden acht Veranstaltungen angeboten. An den Gartenwinkeltagen können die Gärten besucht werden. Viele Gärten sind aber auch darüber hinaus offen zugänglich. Etliche Busreisen führen in den Gartenwinkel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auf drei Veranstaltungen im Jahr werden Saatgut und Pflanzen gegen Spenden angeboten. Dieses Geld wird nicht nur in den weiteren Aufbau und die Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes gesteckt, sondern 2023 ging ein Teil der Spenden in das Erdbebengebiet in Syrien und ein anderer Teil wird als Rücklage für Unwetterschäden aufgebaut.

Das Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel ist auch ein Umschlagplatz für Saatgut

2024 werden neue Gärten dem Netzwerk beitreten. Aktuell wird die Broschüre überarbeitet und die Vorbereitungen für die Veranstaltung "Rares und Regionales aus der Saatguttüte" am 11. März getätigt. Saatgut aus Gärten kann in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes bei der Kreisfachberaterin Heike Grosser im Landratsamt abgegeben werden. Grosser: „Gut gereinigtes Saatgut erleichtert den ehrenamtlichen Helfern die Arbeit enorm.“ Im Februar wird dann wieder auf den Wieshof zum Portionieren und Eintüten eingeladen. Helferinnen sind willkommen.

Das Projekt "Bunte Bohninger", bei welchem Bohnensaatgut in einigen Büchereien ausgeliehen werden konnte und im Herbst etwas Saatgut wieder zurückgegeben werden sollte, wird aktuell noch ausgewertet. 320 Tüten wurden ausgegeben. Um das Projekt wachsen zu lassen, werden mindestens Saatgutrückgaben für 400 bis 500 Tüten benötigt. Das Netzwerk bittet um die Rückgabe eines Teils der Saatguternte, wenn dies noch nicht erfolgt ist.

Aktuelle Informationen finden sich unter www.gartenwinkel-pfaffenwinkel.de

Lesen Sie dazu auch