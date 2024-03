Powerbank überhitzt sich: Schüler in Weilheim leicht verletzt

Eine Powerbank wird plötzlich sehr heiß und verpufft: Ein Schüler aus Weilheim wird daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Für einige Aufregung dürfte am Dienstagmorgen in der Weilheimer Realschule gesorgt gewesen sein, als es zu einem Unfall mit einer Powerbank gekommen ist. Ein 15-jähriger Schüler trug einen solchen Zusatz-Akku sowie sein Smartphone in seiner Hosentasche: Plötzlich überhitzte sich die Powerbank erheblich und es kam zu einer Verpuffung, meldete die Weilheimer Polizei. Der Schüler wurde dadurch leicht am Oberschenkel verletzt und wurde deswegen mit dem Rettungswagen in das Unfallklinikum Murnau gefahren. Die Weilheimer Feuerwehr brachte die Powerbank ins Freie, wo sie von einer Fachfirma entsorgt wurde. (AZ)

