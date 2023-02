Fasching in Weßling: "Pizza" und "Mozart" ohne Führerschein

Zwei Besucher eines Faschingsballs fahren in Weßling angetrunken nach Hause. Ein Zeuge meldet das der Polizei. Der Ball nimmt ein unschönes Ende.

Als "Pizza" und "Mozart" verkleidet waren zwei Männer, die am Dienstag in den frühen Morgenstunden einen Faschingsball verließen – und es bald darauf auch mit der Polizei zu tun bekamen, wie die Herrschinger Inspektion am Faschingsdienstag meldete.

Beide waren deutlich angetrunken, was an sich noch kein Problem darstellte. Doch anstatt ein Taxi zu rufen oder sich zu Fuß auf den Weg zu machen, stiegen die beiden in ein Auto und fuhren nach Hause, wobei die "Pizza" den "Mozart" chauffierte. Ein Zeuge meldete das der Polizei, die an der Halteranschrift wider Erwarten "den Mozart" antraf. Wie sich in der Folge herausstellte, hatte sich ein 45-jähriger Weßlinger ("die Pizza") erst selbst nach Hause gefahren und dann den Schlüssel an seinen 42-jährigen Beifahrer, ebenfalls ein Weßlinger, übergeben, der dann mit seinem eigenen Auto nach Hause fuhr.

So nahm der Faschingsball für beide wegen Trunkenheit im Verkehr ein unschönes Ende: Aufgrund unterschiedlicher Atemalkoholwerte wird der eine zumindest für einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen, beim anderen wurde der Führerschein noch in der Nacht sichergestellt, ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis wird die Folge sein. (AZ)

