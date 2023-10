Sicherheitsdienst in Wielenbach ruft die Polizei

Ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Wielenbach kehrt mit blutigem Gesicht zurück. Daraufhin wird die Polizei eingeschaltet.

Weil ein 30-jähriger Ukrainer am Sonntag, 8. Oktober, gegen 3 Uhr mit blutigem Gesicht in seiner Gemeinschaftsunterkunft erschien, verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei. Mittels Sprachübersetzer konnte nach Angaben der Weilheimer Polizei herausgefunden werden, dass der Mann mit dem Fahrrad in Wielenbach gestürzt war.

Der Verletzte wird ins Krankenhaus gebracht

Dabei hatte er sich die Verletzungen im Gesicht zugezogen. Er musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde neben der Wundversorgung auch noch eine Blutentnahme veranlasst. Ein Alkotest hatte nämlich bei dem Mann einen Promillewert von knapp 1,8 ergeben. (AZ)

