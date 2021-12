Jetzt ist wieder die Zeit der Jahresberichte

Plus Der Fritz alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter beschäftigt sich heute mit Post, die zum Jahresende häufig in seinem Briefkasten landet.

Bald kommen sie wieder, die Serienbriefe von Bekannten und Verwandten zum Jahreswechsel. Seitenlang wird berichtet, was im vergangenen Jahr los war. Was man beruflich erreicht hat und was der Nachwuchs alles so drauf hat. Manche fürchten sich regelrecht vor diesen Briefen, in denen zum Beispiel steht, dass auch Max jetzt das Abitur hat und sich den Studienplatz an der Elite-Uni aussuchen konnte. Julia hat in Rekordzeit ihren Master gebaut, Greta schon mit 24 Jahren promoviert und als Zahnärztin in einer Praxis angeheuert. Während der eigene Nachwuchs das Studium geschmissen hat oder „nur“ eine Lehre zum Heizungs- und Sanitärfachmann vorweisen kann. Man erfährt auch was über die Karriere der Eltern, mit wem alles verhandelt wurde und wie man die Welt zu einer besseren gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen