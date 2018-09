vor 20 Min.

61-Jähriger verursacht betrunken Zusammenstoß

Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, der Mann in dem entgegenkommenden Wagen wurde schwerverletzt.

Beim Abbiegen hat am Samstag, 8 September, gegen 11.10 Uhr ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und einen Zusammenstoß verursacht. Nach Angaben der Polizei, wollte der 61-Jährige von einem Supermarktparkplatz in die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er einen 84-Jährigen in seinem Wagen, der aus Richtung Willmatshofen fuhr. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der 84-Jährige schwer. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von circa 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 61-Jährige leicht alkoholisiert war, ihm wurde daraufhin Blut abgenommen. Die Hauptstraße war in beide Richtungen komplett gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr Fischach regelte für 15 Minuten den Verkehr. (mahei)

