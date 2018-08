vor 56 Min.

Ab wann ist Pupsen peinlich?

Als Baby ist alles noch drollig. Schade, dass das irgendwann aufhört.

Von Tanja Wurster

Ich bin voll des Lobes und strahle: „Toll hast du das gemacht!“ Der freudige Anlass: Mein Sohn hat gepupst und anschließend lautstark in die Windel gedonnert! Er strahlt zurück. Die Welt ist manchmal so einfach, wenn man ein kleines Baby ist. Nicht mehr ganz so einfach ist sie für meine achtjährige Nichte. Sie ist Zeuge der Szene und schaut mich irritiert an. „Wenn ich das mache, heißt es: ‚Das gehört sich nicht.’“

Recht hat sie. Es ist schon seltsam: Bei Babys findet man es süß, wenn ihr Körper Geräusche produziert, bei Kindern wird es maximal geduldet, bei Erwachsenen ist solch ein Verhalten einfach nur peinlich. Gibt es dafür eine Altersgrenze oder ist das ein fließender Übergang? Und was muss passieren, dass man vom Loben ins Schimpfen übergeht?

Goldige Speck-Beinchen mit Falten

Ich befreie meinen Sohn von seiner vollen Windel und sinniere darüber nach. Hach, er hat so süße Beinchen, geht es mir durch den Kopf. So richtig goldige Speck-Beinchen mit Falten, wie bei einem Michelin-Männchen. Ich muss ihn kurz abbusseln, meinen süßen Sohn! Ja, ich bin ganz verliebt in ihn, in sein zahnloses Lächeln, seine Halbglatze und seine wohlgenährte Statur. Ein richtiger kleiner Wonneproppen ist er!

Wenn er pupst und sabbert, bin ich hin und weg. Ist das normal? Ich muss an meine Nichte denken. Würde sie sabbern, fände ich das wohl nicht mehr hinreißend…. Also irgendwann ist Schluss mit lustig! Ich nehme mir vor, mein Verhalten zu beobachten. Es muss ja was so etwas wie ein Schlüsselereignis geben, das aus unseren süßen Babys erziehungsbedürftige Kinder mit Defiziten werden lässt. Aber solange will ich noch meinen kleines rundes Pupserchen genießen...

