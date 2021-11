Adelried

vor 16 Min.

Was Adelsried für seine Senioren tut

Plus Ein neuer Behindertenparkplatz, Markierungen an den Rathausstufen oder Bänke für Senioren könnten eingeschränkt mobilen Menschen helfen. Doch was davon ist in Adelsried möglich?

Von Michaela Krämer

Auf Antrag der Nachbarschaftshilfe soll in der Dillinger Straße in Adelsried ein Behindertenparkplatz ausgewiesen werden. Eine gute Sache, wie Bürgermeister Sebastian Bernhard in der Gemeinderatssitzung befand. Jedoch äußerte er Bedenken bezüglich der Umsetzung. Es ist nicht die einzige Maßnahme zur Unterstützung von Senioren, über die in Adelsried nachgedacht wird.

