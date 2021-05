Altenmünster

Eltern in Altenmünster müssen mehr für Kitas zahlen

Für die Betreuung in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen, wie hier im Bild für die Kinderkrippe und den benachbarten Kindergarten in Altenmünster, werden ab September die Gebühren angepasst. .

Plus Die Eltern in Altenmünster müssen ab September für die Betreuung ihrer Kinder tiefer in die Tasche greifen. Dafür hat der Gemeinderat seine Gründe.

Von Josef Thiergärtner

Die Kinderbetreuung wird teurer: Wie schon in den umliegenden Kommunen, sieht sich auch der Gemeinderat in Altenmünster dazu veranlasst, die Gebühren in ihren Einrichtungen für die Kinderbetreuung ab dem kommenden Kindergartenjahr anzupassen. Damit soll eine spätere, große Verteuerung der Gebühren vermieden werden. Nun steigen sie erstmal um zehn Prozent. In einem anderen Bereich wird allerdings die Gemeinde mehr zur Kasse gebeten.

