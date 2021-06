Altenmünster

19:00 Uhr

Ortsgeschichte: Aus dem Leben einer Großfamilie aus Altenmünster

Plus Wie war das früher eigentlich in Altenmünster? Die Thiergärtner-Geschwister haben ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Ein Buch voller Anekdoten und Einblicke.

Von Philipp Kinne

"Weißt du noch, als ..." - so oder so ähnlich beginnen Gespräche am Kaffeetisch mit der Familie ja gerne. Auch bei Großfamilie Thiergärtner aus Altenmünster. Aber: Wie war sie denn nun wirklich, diese Kindheit auf dem Dorf, die das Leben prägte? Dieser Frage sind die Thiergärtners auf den Grund gegangen. Herausgekommen ist ein Büchlein voller Anekdoten, Geschichten und Alltagsbeobachtungen aus den vergangenen Jahrzehnten. Sie geben tiefen Einblick in das Dorfleben in Altenmünster.

