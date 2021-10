Rückefahrzeug im Wald bei Altenmünster beschädigt

Unbekannte wollten den Treibstoff des Fahrzeugs anzapfen. Als das misslang, schlugen sie die Scheibe ein.

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag an einer Forstmaschine im Waldstück bei Altenmünster zu schaffen gemacht. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Der oder die Täter hatten zuerst versucht, das Vorhängeschloss des Tankdeckels vom Rückezug aufzubrechen, um an der Treibstoff zu gelangen. Als das aber misslang, schlugen der oder die Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten ein Maßband aus dem Führerhaus im Wert von etwa 40 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 entgegen. (AZ)