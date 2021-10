Brandalarm in Zusamzeller Zimmerei: Ursache steht fest

Nach dem Brandalarm in einer Zimmerei in Zusamzell, steht nun die Ursache fest. Der Schaden ist überschaubar.

Zu großer Rauchentwicklung ist es am Donnerstagmittag in Zusamzell gekommen. Wie berichtet, rückte die Feuerwehr zu einer Zimmerei aus. Nun teilt die Polizei mit, dass die Ursache des Alarms feststeht: In der Zimmerei wurden aufgrund von Sanierungsmaßnahmen Bohrarbeiten an einer Blechwanne durchgeführt. Unterhalb der Blechwanne befand sich ein tiefer Fehlboden, der überwiegend mit trockenem Staub befüllt war. Trotz Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren hatten Funken den Staub glimmen lassen. Daraufhin entstand eine starke Rauchwolke.

Vorsorglich mussten alle Mitarbeiter die Werkstatt verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Angesichts eines Alarmfalles in einer holzverarbeitenden Firma sind 95 Feuerwehrkräfte aus Zusamzell, Zusmarshausen, Altenmünster, Emersacker, Welden, und Reutern aufgerufen worden. (kinp)