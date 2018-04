vor 48 Min.

Amelie will Musikerin werden

Die elfjährige Amelie Mayr hat beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Begleitet wird sie von ihrer Musiklehrerin Johanna Groß am Klavier.

Die Elfjährige aus Friedensdorf hat bei „Jugend musiziert“ gewonnen. Die junge Klarinettistin hat noch viel vor.

Von Michaela Krämer

Amelie Mayr hat allen Grund, stolz zu sein. Sie hat einen ersten Preis beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Regensburg in der Wertung „Klarinette Solo“ gewonnen. Die Elfjährige aus Friedensdorf überzeugte die Jury und gewann souverän.

Zehn Minuten lang lauschten die Musikkenner der jungen Klarinettistin, die von ihrer Musiklehrerin Johanna Groß auf dem Klavier begleitet wurde. Aber auch in ihrem Solo-Werk überzeugte Amelie. War sie aufgeregt? „Vor dem Auftritt ein bisschen“, gibt sie zu. „Aber ich war gut vorbereitet.“ Seit den Sommerferien hat sie die ausgewählten Stücke von Romantik bis Moderne, die Suite „Cats“, „Penny the Spaniel“ und „Evening“ gemeinsam mitLehrerin Johanna Groß geübt. Von ihr hatte sie auch wertvolle Tipps erhalten und gelernt, wie wichtig die Auswahl des richtigen Holzblättchens und die so genannte „Luftführung“ bei Rohrblattinstrumenten ist.

Das Niveau beim Landeswettbewerb in ihrem Fach war dieses Jahr besonders hoch, deshalb ist Amelie nicht die einzige, die eine Urkunde nach den Osterferien zugeschickt bekommt. Zehn Schüler standen in ihrer Altersklasse im Landesfinale, fünf bekamen einen ersten Preis. Doch bis es soweit war, hatte Amelie eine intensive Vorbereitung. „Ich habe jeden Tag geübt – nur nicht an meinem Geburtstag.“

Die ganze Familie musiziert

Am Ende gab es viel Lob von der Jury, aber auch ein bisschen Kritik. „Die ist wichtig, weil man ja sonst nichts mehr verbessern würde“, sagt sie wie ein Profi. Im Gegenzug durfte sie die Jury bewerten.

Ihren Eltern ist Amelie sehr dankbar, denn sie haben viel Freizeit in die musikalische Ausbildung ihrer Tochter investiert. Die Liebe zur Musik wurde ihr buchstäblich in die Wiege gelegt. Ihre Mutter spielt Klarinette, ihr Vater Tuba. Auch Onkel und Tanten sind begeisterte Musiker. Sogar ihr Opa lernt Steirische Harmonika an der Sing- und Musikschule. Als kleines Kind entlockte Amelie der Blockflöte erste Töne, bevor sie sich mit sieben Jahren für die Klarinette entschieden hat.

Gemeinsam mit Cousin und Cousine umrahmt sie musikalisch die Familienfeste. Einmal im Jahr tritt Amelie auch mit dem Schülerorchester JuC, mit dem sie wöchentlich probt, beim Jahreskonzert der Marktkapelle auf. Ihr Wunsch ist es, später als Berufsmusikerin in einem Orchester zu spielen. Doch das nächste große Ziel ist erstmal, in der Marktkapelle Zusmarshausen mitzuwirken.

Amelie mag auch Tanzen und Schildkröten

Auch wenn Musik an allererster Stelle steht, so kommt die Zeit mit Freundinnen nicht zu kurz, erzählt Amelie. Mit ihnen zu tanzen, macht der quirligen Schülerin viel Spaß. Und dann sind da noch ihre drei Babyschildkröten, auf die sie achtgeben muss. „Die sind nämlich gar nicht so langsam.“ Wenn es wieder wärmer wird, dürfen sie ins Freie, wo sie wieder genügend Löwenzahn zum Fressen finden, erzählt Amelie.

Stolz ist natürlich Johanna Groß, Leiterin der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau, auf ihre Schülerin. „Aufgrund ihrer Punktzahl hätte Amelie auch am Bundeswettbewerb in Lübeck teilnehmen können“, betont Groß. „Aber da ist sie leider noch zu jung.“

