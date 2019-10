Anna Strohmayr überzeugt bei "The Voice of Germany" in den Battles

Plus Die 23-jährige Stadtbergerin kommt bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiter. Was sie von Rae Garvey hält und warum sie bei diesem Auftritt entspannter war.

Leise beginnt die Musik zu spielen, sanft wiegt sich Anna Strohmayr im Takt der Melodie. Mit zunächst zarter Stimme singt sie die ersten Töne von Christina Aguileras Lied „Beautiful“. Die 23-Jährige aus Stadtbergen hat bei „The Voice of Germany“ mit der gefühlvollen Ballade nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury begeistert. In der jüngsten Sendung des Wettbewerbs ist sie eine Runde weitergekommen.

Gestern ist Anna Strohmayr noch ein bisschen matt vom Vorabend. Denn am Donnerstag hat sie wie Millionen andere Zuschauer mit Freunden die Sendung angeschaut und danach ein bisschen gefeiert. Die Aufzeichnung liegt ja bereits zwei Monate zurück, sie fanden Anfang August in Berlin statt.

Bei Ausstrahlung der Sendung war Anna Strohmayr sehr nervös

Doch am Donnerstag war die ganze Aufregung wieder da: „Als ich die Sendung gesehen habe, war ich sogar noch aufgeregter als beim letzten Mal“, erzählt Strohmayr. Denn, anders als vor wenigen Wochen, kannte die junge Sängerin die Bilder zur Sendung im Vorfeld nicht. Und noch etwas war dieses Mal anders: Erstmals sang Strohmayr vor den Augen der Jury, zuvor saß diese mit dem Rücken zu den Teilnehmern und bewertete nur anhand der Stimme. Diesmal war es ein „Battle“ mit zwei Kandidaten, die im Duett singen und um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. „Die Jury war schwer zu lesen“, sagt die junge Sängerin. „Mich hat aber gefreut, dass Rae so mitgegangen ist.“ Sie ist im Team des irischen Sängers Rae Garvey, der sie letztlich eine Runde weiter schickte.

In Stuttgart haben sich Kandidaten zum ersten Mal kennengelernt

Strohmayr erinnert sich sehr lebhaft an die Zeit, die nach den Aufnahmen für die „Blind Auditions“ folgten. Bevor es nach Berlin ging, traf sich das 16-köpfige Team von Rae Garvey zunächst in Stuttgart zum Kennenlernen in einem Hotel. Zu dem Zeitpunkt wusste die Stadtbergerin allerdings noch nicht, wer ihr Duettpartner sein wird. „Die Teilnehmer müssen stimmlich zueinander passen, einen ähnlichen Stil und gleiches Niveau haben“, erklärt die 23-Jährige. Im Hotel hatte sie auch zum ersten Mal näheren Kontakt zu Rae Garvey, der die Kandidaten zu Dreharbeiten besuchte. „Ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert, als es an der Tür klopfte und Rae davor stand.“

Die Kamera filmte das erste Aufeinandertreffen zwischen Strohmayr und ihrer Duettpartnerin Madeline Henning. „Ich habe mich gefreut, mit ihr zu singen, wir haben den gleichen Geschmack.“

Auch abseits der Kamera gut mit Rae Garvey verstanden

Es waren aber auch die Momente, in denen die Kamera aus war, die Strohmayr begeisterten: „Rae ist ein lieber und greifbarer Mensch“, sagt sie. Es sei ihr leicht gefallen, sich auch privat mit dem Profisänger zu unterhalten. Der Treffpunkt in Stuttgart hatte auch mit den beruflichen Anfängen des Sängers zu tun, erklärt Strohmayr. „Er hat uns zu einem Pub in Stuttgart geführt, weil er dort sein erstes Konzert in Deutschland gespielt hat.“ Selbst in einem Augsburger Pub sei der Sänger bereits aufgetreten, sagt sie und lacht. „Dort bin ich selbst schon oft gewesen.“ In dem Stuttgarter Pub erfuhren sie auch, welches Lied sie in der Sendung singen würden.

Mit Hilfe ihrer „vocal coaches“ übte sie für ihren Auftritt. Eine Woche dauerten die Proben, am Ende wurde es für Anna Strohmayr, die mit engen Freunden und ihrem Bruder nach Berlin gereist ist, ernst. „Dieses Mal war ich auf der Bühne entspannter“, sagt sie. Durch ihre eigene Band sei sie Auftritte mit Gesangspartnern gewohnt. Das habe ihr Sicherheit gegeben. Zudem war das Studio anders: das Publikum näher, die Bühne kleiner und die Augen der Jury beim Auftritt auf die beiden Sängerinnen geheftet. „Ich konnte freier singen und das Publikum besser wahrnehmen, weil ich nicht mehr darauf gewartet habe, dass sich jemand umdreht.“

Umdrehen musste sich niemand mehr für die 23-Jährige, am Ende riss der Moderator ihren Arm in die Höhe: Eine Runde weiter!

Ab 27. Oktober beginnen die Sing offs, in denen Anna Strohmayr wieder in der Show auf Pro Sieben zu sehen ist.