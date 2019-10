31.10.2019

Auf der Seite der sozial Schwachen

Die Gebäude der AWO bestehen schon seit rund 70 Jahren. Bis 1985 dienten sie auch Lehrlingen als Bleibe

Stadtbergen Die Arbeiterwohlfahrt in Stadtbergen blickt bereits auf eine lange Geschichte zurück: Fast 70 Jahre besteht das Verwaltungsgebäude bereits. Dort, wo in den kommenden Jahren der Neubau entstehen soll, wohnten ab 1951 auswärtige Lehrlinge und Mädchen der Hauswirtschaftslehrgänge.

Die Hauptaufgabe der Arbeiterwohlfahrt ist, sozial schlechter gestellte Menschen zu unterstützen – hauptsächlich Menschen mit Behinderungen und Senioren. Aber auch Kindergärten, Ganztagsschulen, psychiatrische und forensische Kliniken werden von der AWO betrieben. In Stadtbergen eröffnete 1951 der Bezirksverband Schwaben das Jugend- und Ledigen-Wohnheim. In Zeiten der akuten Wohnungsknappheit sollten auswärtige Jugendliche eine Unterkunft an ihrem Arbeitsort haben. Daneben diente das Haus dazu, für Mädchen nach dem Besuch der Schule hauswirtschaftliche Grundlehrgänge abzuhalten. So fanden Hauswirtschaftslehrgänge im Wohnheim statt. In den 1960er-Jahren betrieb die AWO zudem einen Kindergarten in Deuringen. Das Mittagessen für die Kinder lieferte die Küche des Mädchenwohnheims. Dazu baute der Bezirk Einrichtungen wie Lehrküche und Unterrichtsräume ein. Zunächst standen 100 Heimplätze für 16- bis 18-jährige berufstätige Frauen und für 14- bis 16-jährige Schülerinnen der Hauswirtschaftskurse zur Verfügung.

Die Arbeiterwohlfahrt bemühte sich, im Heim eine behagliche und familiäre Atmosphäre für die Jugendlichen zu schaffen. Die Einrichtung war mit der schwäbischen Bezirksverwaltung der Arbeiterwohlfahrt, die im Gebäude untergebracht war, verbunden. Die Räume wurden zeitweise auch vom Ortsverein Stadtbergen und der Kreisverwaltung Augsburg Land genutzt.

Magdalena Römisch, eine ausgebildete Volksschullehrerin, leitete von 1951 bis 1969 das Jugendwohnheim und die Hauswirtschaftslehrgänge. Ihr folgte die Erzieherin Ursula Götz als Leiterin des Wohnheims, die selbst einen Teil ihrer Ausbildung im Stadtberger Heim erhalten hatte. Die Leitung der Hauswirtschaftslehrgänge übernahm Eleonore Steurer. Insgesamt absolvierten 40 bis 45 Mädchen die einjährigen Lehrgänge und wohnten auch zumeist im Wohnheim. Sie wurden von bis zu sieben Lehrkräften ganztags in den praxisorientierten Fächern Kochen, Backen, Waschen, Bügeln, Nähen, schmückende Handarbeit, Schnittzeichnen, Hausarbeit, Basteln, Hausmusik, Familienfestgestaltung, Sport, Gymnastik und Anstandsregeln unterwiesen. Mehr theoretischer Unterricht erfolgte in den Fächern Deutsch, Rechnen, Religion, Gemeinschaftskunde, Erziehungskunde, hauswirtschaftliche Buchführung, Schriftverkehr, Ernährungs- und Nahrungsmittelkunde und Haushaltungskunde. Bei Bestehen des Lehrgangs war die dreijährige Berufsschulpflicht abgeleistet. Der Kurs bot eine fundierte Grundlage für alle Sozialberufe, legte aber auch die Basis für die familiäre Haushaltsführung. Aufgrund der Einführung der neunten Klasse an Hauptschulen wurden die Kurse in dieser Form Mitte 1971 eingestellt.

Das Haus sollte daraufhin umgebaut und einer anderen Nutzung zugeführt werden. 1975 entschloss sich die Arbeiterwohlfahrt auf Anraten des Arbeitsamts, die Grundlehrgänge für Hauswirtschaft neu zu beleben, um vor allem einen Beitrag gegen den damaligen Ausbildungsplatzmangel zu leisten. Die an die Zeit angepassten Lehrgänge sollten den Einstieg in Sozialberufe erleichtern. Das Mädchenwohnheim wurde mit einem Kostenaufwand von 92000 DM renoviert und eine neue Lehrküche mit vier Kochgruppen installiert. Die Lehrgangsleitung übernahm die Hauswirtschaftslehrerin Edith Seifert. Das Wohnheim wurde wieder als Internat genutzt. Johanna Bode leitete das Wohnheim und die Kursverwaltung. Von September 1975 bis zum Sommer 1985 wohnten dort Lehrlinge. Bis zu 36 Mädchen konnten dort Hauswirtschaftskurse zu belegen.

Die Geschäftsstelle und damit der Sitz des Bezirksverbandsbefand sich im Bereich des Ortsvereins von Beginn an seit 1951 in Stadtbergen. Die Bezirksverwaltung und das im gleichen Jahr fertiggestellte Mädchen-Wohnheim waren in den Gebäuden Goethestraße Ecke Sonnenstraße in Stadtbergen untergebracht. Die Räume des AWO-Wohnheims entwickelten sich über die Jahre zum Treffpunkt. So nutzte sie auch der Ortsverein Stadtbergen und errichtete dort ein Büro. Daneben traf sich hier ab den 1970er Jahren der Altenclub Stadtbergen. Zudem fanden im Heim Veranstaltungen statt. (AL)

