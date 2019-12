vor 4 Min.

„Aus einer Wurzel zart“: Chormusik im Advent

Der Projektchor Vox Animata tritt zu einem vorweihnachtlichen Konzert in St. Raphael in Steppach auf.

Projektchor Vox animata singt mit den Chören in St. Raphael in Steppach

Chormusik mit Blick auf Weihnachten von Vittoria, Poulenc, Lauridsen, Reger und Distler (Auszüge aus der Weihnachtsgeschichte op. 10) gibt es am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Raphael in Steppach zu hören. Zum zweiten Mal ist der Kammerchor vox animata mit seinem Dirigenten, Professor Robert Göstl, zu Gast, dessen Mitglieder aus ganz Deutschland kommen und sich zu Projekt- und Konzertphasen an unterschiedlichen Orten treffen.

Vox animata will neben seiner reinen Konzerttätigkeit auch Verantwortung für die Wieder- und Weiterbelebung des Chorsingens übernehmen und tritt immer wieder mit Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchören vor Ort auf. Dort geben die professionellen Mitglieder des Kammerchors ihre Begeisterung für das Singen in Gemeinschaft auf hohem Niveau weiter. So freuen sich die „Raphaelos“ (Jugendchor) und der Junge Chor der Pfarrei St. Raphael unter der Leitung von Andrea Hartinger auf die musikalische Chorbegegnung mit vox animata.

Zum Verkauf angeboten wird bei dem Konzert auch die aktuelle CD von vox animata „Aus einer Wurzel zart“ mit den Stücken von diesem Konzert. Der Eintritt frei – Spenden zur Deckung der Unkosten sind willkommen. (AL)

