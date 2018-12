vor 6 Min.

Auszeichnung für engagierte Bürger

Engagierte Bürger wurden in Stadtbergen für ihr ehrenamtliches und vorbildliches Engagement geehrt. Im Bild von links: Erster Bürgermeister Paulus Metz, Helmuth Müller (Fair Trade), Hans-Rainer und Barbara Berlin, Christine Weiner, Paul Reis-bacher und Pfarrer Adam Weiner.

Ehrennadel „Aktiv in Stadtbergen“ für Fairtrade-Gruppe und Ehepaar Berlin

Mit der Stadtberger Ehrennadel „Aktiv in Stadtbergen“ in Bronze und einer Urkunde zeichnete Stadtbergens Erster Bürgermeister Paul Metz engagierte Bürger für ihr ehrenamtliches und vorbildliches Engagement im Rahmen eines gemütlichen Abendessens im „Hopfengarten“ aus.

Barbara und Hans-Rainer Berlin gründeten vor 15 Jahren den Förderverein der Leopold-Mozart-Grundschule und engagierten sich für die Mittagsbetreuung, die seit sieben Jahren in der Schule angeboten wird. Dank Barbara Berlin gibt es zudem ein schönes Kreativangebot wie Nähen, Basteln oder Töpfern.

Des Bürgermeisters besonderer Dank galt der Fairtrade-Steuerungsgruppe Stadtbergen unter der Leitung von Christine Weiner. Im Januar 2013 wurde der Stadt Stadtbergen der Titel Fairtrade Town verliehen. Nach einer Überprüfung der umgesetzten Projekte kam es 2015 zu einer Erneuerung des Titels für die kommenden vier Jahre. Fairtrade Town zu sein bedeutet, ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt zu setzen. So engagiert sich die Gruppe, dass der Faire Handel bekannter wird und trägt dazu bei, dass die Produzenten in Lateinamerika, Afrika und Asien bessere Preise für ihre Produkte erhalten und sie mit ihren Familien ein menschenwürdiges Leben führen können. Der Faire Handel garantiert eine Produktion ohne illegale Kinderarbeit und Diskriminierung. Derzeit wird an der Titelerneuerung gearbeitet, der 2019 ansteht. (inst)

