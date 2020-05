vor 19 Min.

Autofahrer knallt nachts gegen Briefkasten der Post

Einen Briefkasten der Deutschen Post hat ein flüchtiger Autofahrer in Stadtbergen demoliert.

Ein Anwohner in Stadtbergen wird am Mittwoch nachts aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster sieht er den Schaden und einen davonrasenden Autofahrer.

Durch einen dumpfen Knall ist ein Anwohner an Mittwoch gegen 22.55 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Der Mann lief zum Fenster und konnte beobachten, wie ein dunkles Auto mit erhöhter Geschwindigkeit wegfuhr. Der Anwohner informierte über den Notruf die Polizei, die schließlich den Grund für den Lärm herausfinden konnte.

Der unbekannte Autofahrer war kurz zuvor auf der Südstraße unterwegs gewesen und dann in die Bismarckstraße eingebogen. Dort fuhr er laut Polizei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve, geriet auf den Grünstreifen, und prallte dort gegen einen Briefkasten der Deutschen Post, der mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert wurde.

Polizei stellt den Kasten wieder auf

Anschließend rangierte er offenbar rückwärts aus dem Grünstreifen und fuhr davon. Der Postbriefkasten wurde durch den Zusammenstoß stark demoliert, der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei stellte den Kasten provisorisch wieder an seinen ursprünglichen Platz im Bereich der Hausnummer 52 zurück. Das Auto müsste laut Polizei frische Unfallschäden aufweisen. Hinweise an die Polizei in Augsburg, Telefon 0821/323 2610. (thia)

Themen folgen