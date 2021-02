vor 49 Min.

Autos stoßen auf Kreuzung in Rommelsried zusammen

Ein junger Autofahrer missachtet in Rommelsried die Vorfahrt eines anderen Autos. Nach dem Zusammenstoß müssen beide Wagen abgeschleppt werden.

Von Gunter Oley

Zwei Auto sind auf einer Kreuzung in der Ortsmitte von Rommelsried zusammengestoßen. Ein junger Autofahrer hatte die Vorfahrt nicht beachtet.

Gegen 17.15 Uhr ist es am Mittwoch in der Horgauer Straße im Kutzenhauser Ortsteil Rommelsried zu dem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Ortsmitte geradeaus weiter in Richtung Deubach fahren.

Auf einer Kreuzung in Rommelsried zusammengestoßen

Der junge Mann übersah dabei jedoch den Wagen eines 51-Jährigen, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Sie wurden dabei so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

