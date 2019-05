00:33 Uhr

Bald wieder freie Fahrt ins Gewerbegebiet

Die Arbeiten in Thierhaupten liegen im Zeitplan

Nachdem die Nachricht über eine zweiwöchige Verlängerung der Lechbrücken-Vollsperrung für Unmut gesorgt hatte, gab es von Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger einen kleinen Trost. Er erklärte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates: Mit den drei gemeindlichen Baumaßnahmen auf der Staatsstraße zwischen der Lechbrücke und der Ortseinfahrt Thierhaupten liege man gut in der Zeit. Die Arbeiten am Hochwasserdurchlass, den beiden Linksabbiegerspuren sowie der Mittelinsel auf Höhe des Sportplatzes sollen diese Woche fertiggestellt werden. Dann sei eine Zufahrt ins Gewerbegebiet wieder möglich – „An der Lechbrücke ist dann allerdings Schluss“, so Brugger. (laga)

