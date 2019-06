„Bauer Beck“ unterhält

vor 8 Min.

Die Siedlergemeinschaft Göggingen-Schafweidsiedlung lädt zum Sommerfest am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juli, beim Vereinsheim am Waldmeisterweg ein. Am Freitag wird um 18 Uhr angezapft, und um 20.30 Uhr tritt der Siedlerchor auf. Weiter geht’s am Samstag um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen und um 16 Uhr mit einem Fußballturnier am Bolzplatz. Grillspezialitäten, Pizza und Cocktails werden angeboten.

Die Geschichte „Bauer Beck im Versteck“ wird am Dienstag, 2. Juli, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen.

Was verbindet die Helmschmiedstraße in Oberhausen mit Kaiser Maximilian? Die Antwort gibt Marianne Schuber in ihrem Vortrag am Mittwoch, 3. Juli, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Ein Gartenfest wird am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, in der Gartenanlage Perzheimwiese, Perzheimstraße 11, gefeiert. Am Freitag geht es um 16 Uhr los, für musikalische Unterhaltung sorgt Lorenzo. Die Diablos spielen am Samstag ab 14 Uhr. (mus)

