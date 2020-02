Baum rutscht vom Traktor und fällt mitten auf ein Auto

Riesiges Glück hatte am Freitagvormittag eine 57-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2032. Die Frau war gegen 10.45 Uhr von Zusamzell in Richtung Welden unterwegs, als sich von Hegnenbach her ein Traktor näherte. Dieser hatte auf dem Frontlader einen etwa fünf Meter und 40 Zentimeter dicken Baumstamm geladen und wollte die Staatsstraße überqueren, um in einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren.Da der 77-Jährige laut Polizei so stark von der Sonne geblendet wurde, bemerkte er das Auto nicht und fuhr los. Beim Zusammenstoß rutschte der Baumstamm herunter und fiel mitten aufs Dach des Auto . Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und hatte nur noch Schrottwert. Die Frau allerdings verletzte sich wie durch ein Wunder nur leicht. (thia)