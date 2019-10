vor 53 Min.

Bayern-Rock ohne Stilgrenze

Münchner Band im Kultur-Stadl

Vor zwei Jahren waren Zweckinger zum ersten Mal im Kultur-Stadl. Die Mundart-Band aus München kommt jetzt wegen der guten Resonanz ein zweites Mal nach Wörleschwang, nämlich am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr, mit dem Programm „A guada Dog“. Einlass ist 18.30 Uhr bei freier Platzwahl. Zweckinger sind fünf Vollblutbayern und leidenschaftliche Musiker. Schon seit über zehn Jahren gibt es die bisher hauptsächlich für ihre originellen Texte bekannte Band. Seit jedoch zur bisherigen klassischen Besetzung mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug eine stürmische junge Geigerin gestoßen ist, entwickelte sich das Gesamtwerk Zweckinger zum Klangerlebnis. Weitab vom Klischee der typischen Bayern-Rock-Band präsentieren sie vertrackte, aber dennoch eingängige Melodien und verpacken sie in vielstimmige Arrangements. Auf Stilgrenzen wird dabei grundsätzlich keine Rücksicht genommen. Ihr fünftes Album „A guada Dog“ markiert einen neuen Höhepunkt in ihrer musikalischen Entwicklung.

Eintritt für das Konzert im Kultur-Stadl: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro, Schüler/Studenten Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. (AL)

