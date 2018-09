vor 36 Min.

Bei sonnigem Wetter durch die Westlichen Wälder

WFC Aystetten organisierte Wandertage zum 47. Mal. Staatsforsten freut sich über die Waldsäuberung

Aystetten Kurz nach Beginn der 47. Wandertage kam am vergangenen Wochenende die Sonne hervor – und das schöne Wetter hielt an. Viele Wanderfreunde liefen schon morgens los und lobten die gepflegten Strecken, wie Vorstand Hans Schregle berichtet. So hat etwa der Streckendienst verdrehte Schilder wieder in die richtige Richtung gebracht.

Leider nahmen heuer nicht so viele Kinder und Jugendliche an den Wandertagen teil. Dabei gab es für sie ein Suchrätsel. Viele Jugendliche halfen allerdings zur Freude der Organisatoren auch bei leichteren Arbeiten mit. An beiden Tagen hatten die Kinder große Freude an einer Hüpfburg.

Am Sonntag kamen auch die ehemaligen Bürgermeister Rupert Schwarzmann und Max Rindle sowie der Vizepräsident des Deutschen und Internationalen Volkssportverbandes Horst Volkmer. Er lobte die Leistungen des Wanderclubs und sagte, „dass diese großartige Veranstaltung des WFC nicht aufhören darf.“ Der Verein habe die Gemeinde Aystetten in weiten Teilen Bayerns bekanntgemacht, so Volkmer.

Die Vertreter der Bayerischen Staatsforsten zeigten sich begeistert von der großen Waldsäuberung, die der Wanderclub jedes Jahr organisiert.

Der Dank des Wanderclubs galt vor allem bei der Gemeinde für die große Hilfe, speziell bei den Bauhofmitarbeitern. (AL)

Themen Folgen