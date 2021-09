75 Jahre Vereinsgeschichte: Die Mischung stimmt beim SC Biberbach

Plus Der SC Biberbach feiert seinen 75. Geburtstag und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Gerne hätten die Sportlerinnen und Sportler des SC Biberbach den 75. Geburtstag ihres Vereins standesgemäß mit einer großen Sause und vielen Gästen gefeiert. Doch die aktuellen Beschränkungen ließen nur einen kleinen Festakt in der Schulaula zu.