Technische Erneuerung der Biberbacher Schule wird teuer als erwartet

Nächstes Jahr soll die Biberbacher Schule in Punkto Brandschutz, Dämmung und im Bereich Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Das hatte der Gemeinderat bereits beschlossen. Nun bekamen die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses die neuesten Informationen zu den Kosten. In Vertretung von Planer Klaus Nebe präsentierte Bürgermeister Wolfgang Jarasch die Zahlen. Das Ergebnis brachte eine Überraschung.