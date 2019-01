03.01.2019

Bücherei will nicht nur Bücherei sein

Das Zehnjährige wird in Horgau mit Konzert gefeiert

Zehn Jahre ist es her, dass an einem strahlenden 26. Januar mit einer großen Feier die neue Gemeindebücherei im Anbau der Horgauer Grundschule eingeweiht wurde. Von Anfang an wollte man eng mit der Grundschule zusammen arbeiten und nicht „nur“ Bücherei, sondern kleines Kulturzentrum sein. Und die Bilanz kann sich laut Mitteilung sehen lassen: vom Zauberer bis Whiskey-Tasting, Bücherei-Party, Lesungen, Handarbeitsmesse, und viele Veranstaltungen für Kinder, von Vorlese-Wettbewerben bis Olchi-Parties, bereicherten das Leben im Dorf. 2016 musste die Bücherei umziehen. Die Offene Ganztagsschule brauchte die Räume. Innerhalb weniger Wochen wurden mit Unterstützung des Bauhofs die neuen Räume an der B10 bezogen.

Das Team stellte in zehn Jahren auch drei große Konzerte in der Rothtalhalle auf die Beine: Cash-n- go, Harry Kulzer und Table for Two Weihnachtskonzert. So ist die Freude groß, dass zum Einstieg ins Jubiläumsjahr ein Konzert von Table for Two am Samstag, 26. Januar ab 18 Uhr in der Rothtalhalle stattfinden kann.

Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Vorbestellungen unter Telefon 08294/2233. (AL)

