20:28 Uhr

Das Augsburger Land ist ein Cabrio-Land

Im Landkreis Augsburg steigt die Zahl der offenen Autos im Vergleich zum bundesweiten Trend überdurchschnittlich an.

Dach einfalten, Sonne genießen – was gibt es im Sommer Schöneres? Und wenn‘s zu heiß ist, einfach das Dach geschlossen lassen und Klimaanlage volle Kanne genießen. Cabriobesitzer haben die Wahl. Und Menschen, die sich für diese Form des Autos entschieden haben, sind auch im Augsburger Land eine wachsende Gruppe unter den Fahrzeugbesitzern.

Im Landkreis Augsburg zählt die aktuell Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 8744 Sonnenhungrige mit Cabrio. Das sind 318 mehr als 2017. Die zweite Spezialgruppe sind Menschen mit Allradantrieb im Auto: Bei den Allradfahrzeugen meldet das Kraftfahrt-Bundesamt einen Bestand von 17278. Das sind 1534 mehr als vor einem Jahr. Cabrios gibt es also im Landkreis Augsburg 55 Stück pro 1000 Autos. Bei den Allradlern kommen rund 109 auf 1000 Zulassungen. Die beiden Werte reichen im bundesweiten Vergleich zu Platz 79 in der Cabrio-Bundesliga und zu Platz 140 in der Allradler-Liga innerhalb von 400 Städten und Kreisen.

Bayern stellt in beiden Klassen die Spitzenreiter: Im Kreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Autos die meisten Cabrios. Bei den Allradlern führt der Kreis Miesbach mit rund 246 pro 1000 die Bundesliga an.

Denn wozu braucht der Mensch in Dorf und Stadt einen Geländewagen?

Bei den Autos mit Allradantrieb sind SUV und Geländewagen enthalten. SUV haben meistens auch einen Diesel und sind Umweltschützenden ein Dorn im Auge. Denn wozu braucht der Mensch in Dorf und Stadt einen Geländewagen? „Leichter Einstieg, erhöhte Sitzposition, Platzangebot und Sicherheitsgefühl, sowie das Gefühl, für alle Lebenslagen gerüstet zu sein, sind bei Familien, Frauen aber auch älteren Käufern die entscheidenden Argumente’’, fast Reiner Äckerle. Autohausbesitzer im schwäbischen Korb zusammen.

Kleiner Haken an der Sache, die Definition ist schwammig: Der BMW X1 ist ein SUV wird aber nicht zu den Geländewagen gerechnet, der X3 schon. Und nicht jedes SUV hat Allrad, dafür haben gibt es auch Limousinen, Kombis und Sportwagen mit dieser Technik. Auf der lokalen Ebene werden aber alle Allradler in einen Statistiktopf geworfen. Unter diesen Vorgaben ergibt sich, im Kreis Augsburg stieg die Zahl allradgetriebener Autos vom 2017 auf 2018 um 1534 oder 9,74 Prozent auf 17278 Pkw. Zum Vergleich, im Bund stieg die Zahl der Allradler um 9,59 Prozent auf rund 4,74 Millionen.

Die Zahl der Cabrios im Kreis Augsburg stieg heuer dagegen um 3,77 Prozent oder 318 Fahrzeuge. Bundesweit nahmen die Cabrios hingegen nur um 1,49 Prozent auf jetzt 2,15 Millionen Fahrzeuge zu. Für einen Großteil sind aber die Betriebstage gezählt: Zwar hat der Herbst auch noch seine warmen Tage – aber viele Cabrios sind als Saisonfahrzeuge angemeldet. Da ist am 30. September oder 31. Oktober Winterpause. Und es beginnt die Phase, wo Allrad besonders Sinn macht, wenn Schnee fällt. Allerdings auch nur mit Winterreifen. Sonst drehen halt vier Räder durch statt zwei. Aber derzeit ist Eis höchstens ein Problem, wenn keines im Becher ist. (teb, zds).

