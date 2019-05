18.05.2019

Das Freibad öffnet am Samstag

In Meitingen gelten in diesem Jahr geänderte Öffnungszeiten

Am Samstag, 18. Mai, öffnet das Meitinger Freibad. Wie in den Vorjahren dürfen die Besucher am ersten Tag kostenlos ins Bad. Allerdings gelten in diesem Jahr geänderte Öffnungszeiten. Somit ist der Sprung ins Wasser erst ab 10 Uhr möglich. So sehen heuer die Öffnungszeiten aus.

Das Freibad öffnet werktags erst ab 12 Uhr und schließt um 20 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist der Badespaß von 10 Uhr bis 20 Uhr möglich.

Ab 10 Uhr morgens ist das Freibad offen. Ab Juni soll es auch wieder den Frühschwimmertag am Mittwoch geben. Allerdings können die Gäste bis neun Uhr ihre Bahnen nur im Schwimmerbecken ziehen.

Am 18. Mai ist der Eintritt frei. Ansonsten zahlen Kinder 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro.

Für das Freibad gibt es auch Dauerkarten. Diese gelten ab Ausstellung ein Jahr. Erwachsene zahlen dafür 70 Euro, Kinder von sechs bis 18 Jahren 50 Euro, Schüler und Studenten ab 18 Jahren 60 Euro.

Für eine Familiendauerkarte, die ab dem Tag, an dem sie ausgestellt wird, ein Jahr gültig ist, zahlt ein Paar mit Kindern bis 18 Jahre 110 Euro oder ein Elternteil mit Kind oder Kindern 80 Euro. (elhö; Archivfoto: Manuel Wenzel)

Themen Folgen