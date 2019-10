05:56 Uhr

Das Schicksal von Peter W. schockiert

Dieses Schicksal tut in der Seele weh: Ein unschuldiger Bub wird von einem alten Priester missbraucht.

Von Maximilian Czysz

Dieses Schicksal tut in der Seele weh: Ein unschuldiger Bub wird von einem alten Priester missbraucht. Jahrelang vergeht er sich an ihm, nutzt aus, dass er als Dorfheiliger unantastbar ist. Er weiß, dass ihm das hilf- und wehrlose Heimkind ausgeliefert ist und lockt es mit angeblichen Übungsstunden fürs Ministrieren zu sich – Missbrauch im Namen des Herrn: So etwas erschüttert nicht nur, es schockiert. Zumal es niemand mitbekommt. Oder mitbekommen will. Die einzige Bezugsperson des Buben, den die Eltern ins Kinderheim gegeben haben, ist eine gottesfürchtige Klosterschwester. Doch statt zuzuhören bestraft sie den Buben, der in ihren Augen eine ungeheuerliche Behauptung aufgestellt und den Namen des Pfarrers in den Schmutz ziehen will.

Es ist eine grauenhafte Vorstellung, dass ausgerechnet ein Seelsorger eine Kinderseele ermordet. Und damit ein ganzes Leben zerstört. Denn das Opfer wird immer ein Opfer bleiben. Die Erinnerungen brennen sich ins Gedächtnis ein und hinterlassen unheilbare Narben. Die Kirche muss jetzt geradestehen. Sie muss nicht nur das Leid anerkennen, sondern auch für die Folgen des Missbrauchs die Verantwortung übernehmen.

Die Hintergründe zur Geschichte von Peter W. lesen Sie hier: Pfarrer machte Bub im Kinderheim Reitenbuch das Leben zur Hölle



