vor 52 Min.

Das ist die neue Führung des SC Altenmünster

Für zwei weitere Jahre an der Spitze des Sport-Clubs (SC) Altenmünster steht Bernhard Lange. Der Vorsitzende wurde bei der Neuwahl bei einer Stimmenthaltung erneut in seinem Amt bestätigt. Zügig über die Bühne gingen auch die Wahlen für die zehn Posten in der neuen Führungsmannschaft.

Enttäuscht über den schwachen Besuch der Jahreshauptversammlung zeigten sich Bürgermeister Bernhard Walter und Reinhold Lader. Letzterer ist seit einigen Wochen Vorsitzender des Fördervereins SC Altenmünster und stellte deshalb seinen Posten als Beisitzer im Hauptverein zur Verfügung. Nur fünf Prozent der mehr als 600 Mitglieder waren ins Sportheim gekommen, um zu erfahren, was sich beim SC Altenmünster alles tut.

Bernhard Lange berichtete von der erfolgreich abgeschlossenen Sportheimrenovierung, bei der der geplante Kostenrahmen von 121000 Euro eingehalten werden konnte. Ferner wurde der Anschluss des Sportheims an das Nahwärmenetz der Gemeinde realisiert, was mit insgesamt 10000 Euro zu Buche schlug. In den kommenden Wochen und Monaten müsse die veraltete Satzung des Vereins überarbeitet und geändert werden, sagte Lange.

Aus den Berichten der Abteilungen war unter anderem zu erfahren, dass die Volleyball-Frauen heuer bereits in der 30. Saison in Folge am Spielbetrieb des Verbandes teilnehmen und die erste Mannschaft in der Bezirksklasse keine Probleme mit dem Klassenerhalt habe. Fußball-Abteilungsleiter Oliver Osterhoff berichtete, dass der TSV Zusamzell-Hegnenbach zum Ende der laufenden Saison die Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des SCA nicht mehr fortsetzen möchte und sich mit dem FC Reutern einen neuen Partner gesucht habe. Ziel sei es, ab der Saison 2018/2019 wieder mit einer eigenen zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb einzusteigen. Zum 13. Halbmarathon am Sonntag, 22. April, werden erneut mehr als 200 Teilnehmer in Altenmünster erwartet. Diese Laufveranstaltung und das Sommerfest im Juli gehören im 70. Jahr des Vereinsbestehens zu den Höhepunkten.

Neben Reinhold Lader stellten sich bei den Neuwahlen auch Verena Wiedemann und Mario Glück nicht mehr zur Verfügung. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern galt der besondere Dank des alten und neuen Vorsitzenden Bernhard Lange. Stellvertreter wurde erneut Siegfried Walter jun.. Die weiteren Posten: Kassier Klaus Franken, Schriftführerin Bernadette Klaiber, Beisitzer Wolfgang Fendt (neu), Charlotte Kraus (neu), Oliver Osterhoff, Ewald Kaiser, Michael Surger, Harald Pomp und Monika Kaps. (AL)