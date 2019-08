06.08.2019

Der Blitzer im Anhänger

Moderne Technik an der Brückenbaustelle

„Enforcement Trailer“ heißt der Blitzanhänger der Polizei, der jetzt an der Brückenbaustelle am A-8-Autobahnkreuz bei Gersthofen aufgestellt wurde. Das Besondere an der Technik in der futuristisch anmutenden Hülle: Pro Sekunde sendet die Maschine mehrere Tausend Laserimpulse aus. Dadurch können einige Fahrzeuge über mehrere Fahrspuren hinweg gleichzeitig erfasst werden. Direkt auf dem Blitzanhänger werden Autofahrer sogar gewarnt: „Polizei – Geschwindigkeitskontrolle“ steht auf dem Anhänger, der gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert ist – unter anderem per Alarmanlage. Während der Baustelle auf der Brücke in den Sommerferien ist Tempo 60 erlaubt. (mcz)

