Der erste Auftritt vor Publikum

Beim Vorspielabend in Adelsried zeigen die jungen Musiker, was sie in einem Jahr gelernt haben

Traditionell bildete der Vorspielabend den Abschluss des Ausbildungsjahres in der Adelsrieder Musikschule. Die Nachwuchsvirtuosen zeigten dabei, was sie musikalisch gelernt oder dazugelernt haben.

Auf einer Tafel im Bürgersaal des Adelsrieder Rathauses stand zur Begrüßung der Besucher das Zitat von Richard Wagner „Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft“. Insbesondere Eltern, Großeltern und Geschwister der kleinen Musiker waren zahlreich der Einladung gefolgt. Sichtlich nervös spielten die Kinder vor ihrem Auftritt alle Takte nochmals theoretisch durch.

Der verdiente Beifall nach dem gelungenen ersten öffentlichen Auftritt vor einem Publikum entschädigte für das vorausgegangene Lampenfieber. Der musikalische Bogen der von den Kindern auf dem Klavier, Gitarren und Flöten vorgetragenen Stücke amerikanischer, französischer, italienischer, russischer und deutscher Komponisten spannte sich vom Kinderlied und Tanzlied bis hin zu klassischen Melodien.

Mit einem herzlichen Applaus wurden am Schluss die kleinen Künstler und ihre Ausbilderin von den Besuchern bedacht. Und mit einem kleinen Präsent entließ Musiklehrerin Brigitte Hehl-Eichberger ihre Schüler in die wohlverdienten Ferien.

Mit der Musikschule haben die Kinder die Möglichkeit, ortsnah ein Instrument erlernen zu können. Zwischen 40 und 50 Kindern bringt inzwischen die Musiklehrerin Hehl-Eichberger jedes Jahr die ersten „musikalischen Schritte“ an den Instrumenten Klavier, Gitarre und Flöte bei. (es)

