vor 58 Min.

Die Kunst, Äpfel richtig zu lagern

Heuer gibt es eine Rekordernte. Doch die Aufbewahrung ist nicht ganz einfach. So bleiben die Äpfel am längsten haltbar.

In diesem Jahr tragen die Äpfelbäume besonders viele Früchte. Dadurch ergibt sich aber ein Problem: Wohin mit all den Äpfeln? Wer keinen Apfelkuchen mehr sehen kann und die Früchte auch nicht weiterverarbeiten will, muss diese lagern. Doch wie geht das am besten, ohne dass diese verderben. Wir haben bei Obstbauer Ulrich Zott vom Obsthof Zott in Usterbach nachgefragt.

Keller: Laut dem Fruchtexperten können die Äpfel in einem kühlen, feuchten Keller gelagert werden. Allerdings dürfe keine Wärmequelle, wie beispielsweise eine Heizung in der Nähe sein. Auch eine gute Dämmung ist zwar vorteilhaft für den Klimaschutz aber in diesem Fall schlecht für die reifen Früchtchen, weil so die Temperaturen im Keller zu hoch sind.

Garten: Die Früchte im Gartenhaus oder in der Garage zu überwintern, empfiehlt der Obstbauer nicht. Dort bestehe die Gefahr, dass diese von Ungeziefer befallen werden. Außerdem kann es dort schnell mal zu kalt oder zu warm für die Früchte werden. Die optimale Lagertemperatur liege bei zwei Grad Celsius – am besten in einem klimakontrollierten Kühlraum mit 96 Prozent Stickstoffgehalt, erklärt Zott.

Wie? Die Früchte sollen laut Zott am besten einzeln auf den Boden oder in Holzkisten verpackt werden.

Sorten: Elstar, Jonagold oder Gala eignen sich laut Zott sehr gut zum Einlagern.

Trennung: Wird der Apfel optimal gelagert, kann er sein Reifegas Ethylen freigeben, das jedoch andere in der Nähe liegende Früchte verfaulen lässt. Deshalb sollte der Apfel unbedingt separat gelagert werden. (lebe) Kommentar