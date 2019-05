27.05.2019

Die Lechana bekommt eine eigene Fahne

Zum 50. Geburtstag erhält die Gersthofer Faschingsgesellschaft ein Vereinssymbol.

Von Siegfried P. Rupprecht

Für die Faschingsgesellschaft Lechana ging in ihrem Jubiläumsjahr eine große Herzensangelegenheit in Erfüllung. Mit der Anschaffung einer eigenen Vereinsstandarte verwirklichte sie einen lang gehegten Wunsch. Jetzt wurde die Fahne in der Pfarrkirche St. Jakobus am Kirchplatz im Rahmen eines Festgottesdienstes feierlich gesegnet.

Dazu machten nicht nur zahlreiche Vereinsmitglieder ihre Aufwartung. Auch viele Stadträte und Fahnenabordnungen von Gersthofer Vereinen wie die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen, die örtliche Kolpingsfamilie, die Feuerwehr, der Heimat- und Volkstrachtenverein und die Marianische Männerkongregation Hirblingen gesellten sich zu der kleinen Feier.

Was ein wohlgenährter Fisch damit zu tun hat

Pfarrer Ralf Gössl verwies in einer launigen Ansprache auf das Logo der Lechana. Das Symbol zeige einen wohlgenährten Fisch, meinte er. Er sei eine ebenso runde Sache wie die Faschingsgesellschaft und ihre Nachwuchsorganisation, die Little Magics, selbst. „Nicht umsonst heißt es, sich wohlfühlen wie ein Fisch im Wasser“, ergänzte der Geistliche. Diesen Eindruck gewinne man auch bei den Auftritten der Humorstrategen. „Die Besucher spüren deren Freude und Begeisterung.“

Gleichzeitig machte Gössl darauf aufmerksam, dass der Fisch auch ein christliches Symbol sei. Denn aus den Buchstaben der griechischen Übersetzung „Ichthys“ lasse sich das Glaubensbekenntnis „Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt“ ableiten. Bevor er die Standarte segnete, wünschte er der Lechana weiterhin, sich wie ein Fisch im Wasser zu fühlen.

Das Anliegen nach einer eigenen Standarte für die Faschingsgesellschaft wurde bereits vor vielen Jahren geäußert. Großer Verfechter war Vereinspräsident Jürgen Centmeier. „Eine Vereinsfahne stiftet Identität“, betonte er. Hinzu komme ein besonderes Gefühl der Gemeinsamkeit, ähnlich wie bei der einheitlichen Vereinskleidung.

Die 50-Jahr-Feier der Lechana sei nun der Anlass gewesen, den lang gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen. Neben dem Beitrag zur Identität sei die Vereinsfahne auch aus Imagegründen wichtig, ergänzte Vizepräsidentin Simone Liepert: „Die Lechana gehört zu den großen Vereinen in Gersthofen.“ Da stelle eine eigene Fahne bei diversen Festlichkeiten ein schönes Aushängeschild dar.

Aber sind gestickte und prächtig aufgemachte Vereinsfahnen heute überhaupt noch zeitgemäß? Simone Liepert bejahte dies. Die Lechana sei zwar mit ihren Programmen immer auf dem neuesten Stand, dennoch lege der Verein Wert auf gewachsene Tradition.

Von Schierling nach Gersthofen

Die Standarte wurde in Schierling im Landkreis Regensburg von einem der führenden Hersteller von hochwertigen Vereinsfahnen im deutschsprachigen Raum gefertigt. Dafür sowie für die ausziehbare Fahnenstange, den Ausleger, die Mastspitze und den ledernen Tragegurt musste die Faschingsgesellschaft viel Geld ausgeben. Auf Nachfrage sprach Simone Liepert von einem fünfstelligen Euro-Betrag.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Die Standarte ist sehr schön“, resümierte Markus Steppich, der Lechana-Faschingsprinz 2010. Mit ihr habe der Verein jetzt nicht nur ein prächtiges, sondern auch offizielles Repräsentationsmittel.

Das erste offizielle Zeigen der neuen Standarte steht bereits fest. „Sie kommt bei dem großen Fest- umzug der Stadt Gersthofen am Sonntag, 9. Juni, zum Einsatz“, kündigte Jürgen Centmeier an. Darüber hinaus werde sie bei christlichen und weltlichen Ereignissen präsent sein.

