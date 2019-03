vor 58 Min.

Die Natur im Wandel der Zeit

Luise Wölzemüller fotografiert seit den 1970er-Jahren die Natur in Vallried.

Luise Wölzemüller fotografiert seit den 1970er-Jahren die Natur in ihrer Heimat. Nun plant sie eine Fotoausstellung. Wie sich die Landschaft verändert hat.

Von Philipp Kinne

Ein paar Hühner stapfen durch blühende Bauerngärten. Gelber Löwenzahn blüht auf den Wiesen rund um Vallried. Die Fotos von Luise Wölzemüller zeigen eine Natur, die es vielleicht immer seltener gibt. „Heute sieht alles anders aus“, sagt die 71-Jährige. Deshalb hat sie ihre Fotosammlung nach alten Naturaufnahmen durchforstet und plant eine Ausstellung.

Seit den 1970er-Jahren ist das Fotografieren Wölzemüllers Hobby – immer analog. 800 ausgewählte Bilder sollen nun digitalisiert und teils ausgestellt werden. Wo die Fotos zu sehen sein werden, ist bislang noch nicht klar. Sie zeigen Wolkenlandschaften, Blumen und blühende Landschaften. „Man merkt die Veränderung in der Natur“, sagt die Fotografin selbst. Sie beobachtet, dass rund um ihr altes Bauernhaus im Zusmarshauser Ortsteil Vallried alles einfältiger wird. „Es blüht nicht mehr so wie früher“, meint sie.

Das ganze Ortsbild hat sich gewandelt

Die großen Felder würden heute immer häufiger gemäht. Auch wild blühende Gärten habe heute kaum mehr einer. „Es muss alles akkurat gepflanzt sein“, sagt die 71-Jährige. Früher habe es in ihrem Dorf mit rund 40 Häusern über 30 Landwirte geben. Heute seien es nur noch zwei oder drei Höfe. „Das ganze Ortsbild hat sich gewandelt.“, stellt Wölzemüller fest.

Johann Huber ist der ehemalige Leiter des Amts für ländliche Entwicklung in Krumbach. Er weiß, wie sich die Orte in der Region in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben und bestätigt die Eindrücke der Hobbyfotografin. Früher sei die Landschaft wie ein „Naturmosaik“ gewesen, erklärt der Experte. Weil die Felder kleiner waren, es mehr Landwirte gab, und die Natur unterschiedlicher genutzt wurde, sei mehr Vielfalt zu sehen gewesen. Kleine Orte mit 30 oder 40 Landwirten seien keine Seltenheit gewesen, erklärt Huber.

Kleineren Felder werden unterschiedlich genutzt

Die wenigen, die es heute noch gebe, bewirtschaften dafür umso größere Flächen. Während die kleineren Felder unterschiedlich genutzt wurden, werden heute auf einen Schlag riesige Flächen bepflanzt oder gemäht, sagt Huber. Den Ursprung habe diese Entwicklung durch die Flurbereinigungen seit den 1950er-Jahren. Allein die wirtschaftliche Optimierung der Natur stehe in der Region aber keinesfalls im Vordergrund. Schon in den 1980er-Jahren, lange vor dem Volksbegehren zur Artenvielfalt, habe man damit begonnen, Projekte zu starten, um die Natur wieder vielfältiger zu machen. „Auch heute gibt es noch große Blühweisen“, sagt Huber. Auch wenn es tendenziell weniger sind als in den 1960er- oder 1970er-Jahren.

Wie sich die Landwirtschaft verändert hat, zeigt auch eine Fotografie von Luise Wölzemüller: Ein Mann steht mit einem Pferd zur Waldarbeit im Forst. „Heute machen das alles Maschinen“, sagt die 71-Jährige.

Viele ihrer Aufnahmen zeigen, wie sich das Landleben mit dem Lauf der Jahre veränderte. Wölzemüllers liebste Motive sind aber stimmungsvolle Wolkenbilder. „Heute sind Gewitter nicht mehr so heftig wie früher“, sagt die Fotografin. Auch die hätten sich – zumindest gefühlt – mit den Jahren verändert.

