vor 40 Min.

Die Ötzer warten auf eine bessere Straße

Was die Menschen in dem kleinen Ortsteil von Thierhaupten bewegt

Das Thierhauptener Rathaus hat zur ersten Bürgerversammlung des Jahres in den Ortsteil Ötz eingeladen. Im Vereinsheim des SV Ötz blieb zu diesem Anlass kaum ein Stuhl leer – eine lebendige Versammlung, in der die Bürger auch einmal kritisch hinterfragten.

Das waren die wichtigsten Themen:

Wann endlich wird die Straße besser, die Ötz auf direktem Weg mit Thierhaupten verbindet? Unter anderem bei diesem Thema fragten die Ötzer genauer nach. Für den geplanten Ausbau musste die Gemeinde im August einen neuen Zuschussantrag stellen. Einen ersten Antrag aus dem Jahr 2018 habe die Regierung aufgrund fehlender Finanzmittel abgelehnt, wie der Bürgermeister Toni Brugger erklärte. Nun hoffe man auf eine Förderung zwischen 30 und 45 Prozent. Außerdem hätten bereits Grundstücksverhandlungen mit den Anliegern stattgefunden. Dabei habe ein Großteil Bereitschaft dazu gezeigt, Teile ihrer Flächen für eine Straßenverbreiterung abzugeben. Notwendige Rodungen wurden schon durchgeführt, und auch naturschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen seien da, so Brugger: „Wenn wir den Zuschuss kriegen und wir die Leute beim Wort nehmen können, gehen wir zum Notar. 2020 könnte es so weit sein.“ Bei dem anstehenden Projekt soll die Fahrbahn von 4,5 auf 5,5 Meter verbreitert werden, neu dazukommen soll ein 2,5 Meter breiter Fahrradweg. Vorerst soll der Ausbau bis zum Ötzer Ortseingang reichen, da sich Verhandlungen mit den Anliegern innerorts schwierig gestaltet hätten. Die Kostenschätzung liegt bei etwa zwei Millionen Euro.

Für schnelles Internet sorgt in Thierhaupten derzeit der Anschluss an ein Glasfasernetz durch LEW Telnet - der kleine Ortsteil Ötz ist dabei außen vor. Deshalb hat die Gemeinde für Ötz ein Förderprogramm zum Breitbandausbau beansprucht, ein Vertrag mit der Firma DSL Mobil wurde bereits im September 2018 abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich dabei auf 308500 Euro, die Förderquote durch den Staat beträgt 70 Prozent. Noch haben die Arbeiten zum Ausbau nicht begonnen. Während der Versammlung zeigten sich die Ötzer skeptisch und befürchteten hohe Kosten für so manchen Eigentümer, wenn das eigene Grundstück angeschlossen wird. Daraufhin versprach der Bürgermeister, einen sachkundigen Vertreter der Firma DSL Mobil einzuladen. Dann könnten alle Fragen beantwortet und Zweifel ausgeräumt werden.

Kritik am „maroden Zustand“ der Ötzer Feldwege kam von Familie Funk: Die vielen Schlaglöcher seien ein Problem. Aus diesem Grund wünsche man sich einen eigenen Feldwegebeauftragten für den Ortsteil. Der Bürgermeister zeigte sich damit einverstanden, sollte sich ein Freiwilliger für diese Aufgabe finden. Dieser könne dafür sorgen, dass die Mittel der Gemeinde und der Jagdgenossenschaft besser eingeteilt würden. Laut Brugger gebe es noch eine andere Möglichkeit: Die Grundstückseigentümer zahlen nach Flächen verteilt in einen Topf, um die Reparaturen an den Feldwegen zu finanzieren. „Das würde allerdings den Einzelnen treffen und auch nicht zufriedenstellen“, so der Rathauschef abgeneigt. Er versprach Kies, um bestehende Schlaglöcher zu füllen.

In seinem Vortrag vorab stellte Bürgermeister Brugger Aktuelles aus dem gesamten Gemeindegebiet vor. Bei Thierhauptener Themen wie dem Seniorenzentrum und den Neubaugebieten zeigten sich die Ötzer besonders interessiert. Auch über die umstrittenen Pläne zum Kiesabbau aus Münster wurde angeregt diskutiert. (laga)

