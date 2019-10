vor 22 Min.

Die Werkstatt war auch seine Heimat

Schreinermeister Hermann Steinerist gestorben

Das Haus und die Schreinerwerkstatt in der Schulstraße waren seine Heimat. Dort wurde Hermann Steiner am 22. März 1942 geboren und dort ist er – begleitet von seiner Frau und seiner Familie – am 26. September im Alter von 77 Jahren gestorben. Sein ganzes Leben hat sich um dieses Anwesen herum bewegt. 1974 hatte er den Betrieb von seinem Vater übernommen. Im Laufe der Zeit wurde aus der Bauschreinerei eine Möbelschreinerei. Und so finden sich Arbeiten von Hermann Steiner nicht nur im Kolpingzimmer des Pfarrzentrums Oscar-Romero oder im Feuerwehrhaus, sondern auch in vielen Haushalten in Gersthofen.

Hermann Steiner war immer der Fahne treu. Als Fahnenträger beim TSV Gersthofen, dem er seit 1957 angehörte, war er seit 50 Jahren ununterbrochen präsent. Erst im Mai dieses Jahres wurde er anlässlich des 110-jährigen Jubiläums des TSV noch mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Selbstverständlich, dass ihn die Fahne des TSV Gersthofen auf seinem letzten Weg begleitete.

Seit 1965 war Steiner Mitglied der Kolpingsfamilie. Er war maßgeblich am Bau des Kolping-Spielplatzes in der Kapellenstraße beteiligt. Das Feldkreuz am Unteren Auweg wurde in der Werkstatt in der Schulstraße angefertigt. Das Gipfelkreuz der Kolpingsfamilie auf der Mädelegabel wurde von ihm gewartet und gepflegt. Sein handwerkliches Können und seine fleißigen Hände waren auch beim Auf- und Abbau der Kol-La-Bühne und vielen anderen Gelegenheiten geschätzt.

„Viele von uns werden Gegenstände haben oder kennen, die von ihm gemacht oder bearbeitet wurden“, so Pfarrer Ralf Gössl in seiner Trauerrede, „und so bleiben durch all diese Sachen sichtbare Zeichen seines Lebens bei uns.“ (oli)

