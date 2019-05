00:34 Uhr

Die neue Dorfmitte nimmt Gestalt an

Der neu gestaltete Dorfplatz in Langenreichen nimmt Formen an. Im Juni soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden.

Beim Ortsteilgespräch geht es auch um Baugrund und die Landwirtschaft

Von Peter Heider

Die neue Dorfmitte, die gerade Gestalt annimmt, stand im Mittelpunkt der Ortsteilversammlung in Langenreichen. Bürgermeister Michael Higl erinnerte an die Bürgerbeteiligung und lobte die Initiatoren. Im Juni sollen die Arbeiten, die mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen, fertig sein. Higl sagte: „Es war ein Schweinsgalopp. Letztlich haben wir es gemeinsam geschafft, eine ordentliche Förderung vom Freistaat Bayern zu bekommen.“ Das Konzept für die Arbeiten lief unter dem Motto „Dorfleben abseits der Staatsstraße“.

Die Umgestaltung des Feuerwehrhauses kostet etwa 400000 Euro. Dabei wurden in dem Gebäude neue Räume für die Feuerwehr und den Verein für Gartenbau und Landschaftspflege geschaffen.

Auch das Trinkwasser war ein Thema bei der Versammlung. Higl erklärte, dass die Sanierung des Hochbehälters und des Saugbehälters abgeschlossen sei. Der Brunnen werde 2020 umgebaut und auf den neuesten elektrischen Stand gebracht. „Die Erneuerung der Druckerhöhung für Langenreichen ist vor wenigen Tagen in Betrieb gegangen“, erklärte Marktgemeindemitarbeiter Thomas Köhle.

Derzeit findet die Erschließung von Einzelgehöften statt, die bisher unterversorgt waren.

Der Umbau des ehemaligen Kinos „Cinderella“ in ein Haus der Musik wird vom Freistaat Bayern mit 1,5 Millionen Euro bezuschusst.

In Meitingen gibt es immer wieder die Forderung nach einem Jugendtreff. Higl sagte, dass eine denkbare Lösung ein Umbau der ehemaligen Disco Morning Star in ein Jugendzentrum sei.

Ein Langenreicher Bürger wollte wissen, wann die rissige Straßenoberschicht erneuert wird, die erst vor acht Jahren erneuert wurde. Dieser Belag sei kaputt. Higl erklärte, dass diese Deckschicht nicht mit dem früheren Material verglichen werden könnte und schneller abgefahren werde.

Higl sprach auch das Thema Carsharing an. Doch die Begeisterung der Langenreicher dafür war eher verhalten, da Langenreichen bereits mit dem Rufbus gut an Meitingen angebunden ist.

Ein Landwirt sprach das Projekt „boden:ständig“ an. Dies ist eine Initiative zum Erhalt der Böden und zum Schutz des Wassers in der Flur. Der Mann wollte wissen, ob in dieser Angelegenheit von den Langenreicher Landwirten etwas unternommen wird, da auch in Langenreichen Landwirte seit Jahren versuchen, ihre Flächen so zu bewirtschaften, dass immer weniger Boden abgeschwemmt wird.

Ortsobmann Mathias Bader sagte dazu, dass man gegen das Problem „Wasser“ nur gemeinsam etwas unternehmen könne. Die Landwirte müssten gemeinsam miteinander darüber sprechen. Bader hat am 28. Mai eine Informationsfahrt nach Hagenohe in der Oberpfalz arrangiert, damit sich Interessierte ein Bild darüber machen können, welche Möglichkeiten es für einen Erosionsschutz gibt.

Eine Bürgerin fragte abschließend, ob in Langenreichen noch Bauplätze ausgeschrieben werden. „Das ist leider nicht der Fall, der letzte Baugrund wurde vor etwa einem halben Jahr verkauft“, sagte Higl.

