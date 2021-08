Beim Eukitea in Diedorf schlüpft ein Einhorn

Plus Mit viel Fantasie werden Kinder im Workshop ans Theaterspielen herangeführt. Das Thema heißt „Abenteuer vor der Haustür“.

Rund um das Thema Schauspielerei und Theater ging es mehrere Tage lang beim Ferienworkshop „Learning Arts“ im Diedorfer Theaterhaus Eukitea. Gemeinsam mit zwei der Ensemblemitglieder erarbeiteten die Teilnehmer ein eigenes Stück.