00:33 Uhr

Diedorfer Tüftler ausgezeichnet

Das Kultusministerium hat Elftklässler des Schmuttertal-Gymnasiums prämiert. Welche Idee die Schüler hatten

Von Julian Kraus

13 Stunden waren die Elftklässler des Schmuttertal-Gymnasiums an dem Tag unterwegs. Um sieben Uhr in der Früh ging es mit dem Bus los Richtung Erlangen. Das Ziel: die Friedrich-Alexander-Universität und die Abschlussveranstaltung eines Schülerwettbewerbs. Hier wurden die jungen Diedorfer ausgezeichnet.

Vision-Ing21 heißt ein bayernweiter Schülerwettbewerb, der seit 2003 veranstaltet wird. Vom Förderkreis Ingenieurstudium durchgeführt, arbeiten Schülerteams an eigens gewählten Themen aus der Technik und der Naturwissenschaft. Diese werden dann von einer Jury beurteilt und ausgezeichnet. So lief es auch bei den Diedorfern. Sie haben sich mit ihrem Projekt, das sich um ein selbst fahrendes Auto dreht, für den Wettbewerb beworben und wurden ausgezeichnet. Das Tüfteln am automatisierten Fahren erfolgte in Kooperation mit BMW Autonomous Driving Campus in Unterschleißheim.

Im September startete das Seminar mit dem Ziel, ein kleines Auto, das für Kinder gedacht ist, selbstständig einen Parcours fahren zu lassen. Die ersten Monate waren von Sponsorensuche und Materialbeschaffung geprägt. Der Modellwagen, der vom Autohaus Reisacher bereitgestellt wurde, kam schließlich im November nach Diedorf. Dann begannen die eigentlichen Arbeiten. Die 13 Schüler rechneten, programmierten und arbeiteten am Auto, um dem Ziel des autonomen Fahrens näherzukommen.

Das war ein sehr hochgestecktes Ziel, wie Fabian Miorin, der Sprecher des P-Seminars, berichtet. Im April ging schließlich die Bewerbung beim Kultusministerium ein. Diese umfasste neben der Projektarbeit an sich noch eine 30-seitige Dokumentation. Zwei Monate später, im Juni, kam die Zusage für die Teilnahme am Finale in Erlangen. Als der Finaltag gekommen war, ging es für die Diedorfer auf Reise. Zwei Stunden später kamen sie an der Universität an. Zuerst veranschaulichten sie an ihrem Stand ihre Arbeit und präsentierten ihr Projekt dem Publikum und der Jury im Hörsaal. Diese kam nach dem Mittagessen gleich an den Stand und fragte gezielt nach der Arbeit der Schüler. Die Siegerehrung folgte gleich darauf.

Die Elftklässler wurden mit einer Geldprämie von 100 Euro belohnt. Die Auszeichnung freut Lehrerin Andrea Heidrich: „Wir sehen sie als Wertschätzung unserer Arbeit. Sie ist aber noch längst nicht fertig, wir wollen noch einiges optimieren“, sagt sie. Auch Fabian Miorin hofft, das Auto bis November autonom fahren lassen zu können. Doch versprechen will er noch nichts.

