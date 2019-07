Dinkel-Festival: „Macht doch was ihr wollt“

Respekt! Die mittlerweile achte Auflage des Dinkelfestivals war wieder ein Volltreffer.

Allein die Zahlen sprechen für sich. Fast 40 Bands, vier Tage Party und Temperaturen, die teilweise die 40 Grad kratzten. Würde die Gemeinde eine professionelle Agentur mit der Organisation eines solchen Festivals beauftragen, hätte diese so einiges zu tun.

Kommt dann noch die Auflage, dass alles friedlich bleiben soll, keinen Eintritt kosten darf und die Musik möglichst vielfältig sein muss, dürfte das Aufstöhnen noch lauter werden. Und wenn noch der Wunsch geäußert wird, dass auch Kinder ihren Spaß haben sollen, die Senioren nicht vergessen werden dürfen und es keinen Ärger mit den Anwohnern geben darf, tja, dann wird so manche Agentur wohl sagen: „Macht doch was ihr wollt – aber ohne uns!“

Nun ja. Die Dinkelscherber haben vier Tage lang gemacht, was sie wollten. Und das Engagement und die Organisation kann nicht hoch genug gelobt werden.

Wohin mit all den Besuchern?

Das Festival dürfte einen neuen Besucherrekord erlebt haben. Und das, obwohl es unter anderem in Augsburg mit La Strada ebenfalls eine gigantische Festzone gegeben hat. Wenn das so weiter geht, bekommt Dinkelscherben ein Problem: Wohin mit all den Besuchern, die aus der Stadt aufs Land strömen?

