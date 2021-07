Dinkelscherben-Breitenbronn

Pedelec-Fahrer ist unachtsam: Zwei Kopfplatzwunden

Ein 91-Jähriger fährt zu dicht an eine Gruppe anderer Radler. Das Ergebnis: Er und ein anderer Fahrer müssen in der Uniklinik am Kopf behandelt werden.

