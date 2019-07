00:32 Uhr

Dorffest in Aretsried

Freuen sich auf das Dorffest am letzten Juli-Wochenende (von links): Marco Henneberg vom Schützenverein, Thomas Hack, Martina Henneberg, Angela Hauser und Christian vom Musikverein

Musik, Gemütlichkeit und Informationen der Vereine

Am letzten Juli-Wochenende wird im Fischacher Ortsteil Aretsried traditionell das Dorffest gefeiert, in diesem Jahr Samstag 27. und Sonntag, 28. Juli. Die Organisation des Festes rund um das Vereinsheim stemmen wie jedes Jahr der Schützenverein und der Musikverein Aretsried.

Los geht es am Samstagabend ab 20 Uhr mit dem Musikverein Reuter. Beim Frühschoppen mit Weißwurstessen am Sonntag ab 9.30 Uhr unterhalten die Aretsrieder Musikanten. Anschließend gibt es, wie schon üblich, Spezialitäten aus der Dorfküche zum Mittagessen. Am frühen Nachmittag versüßen wir hausgemachten Kuchen, Torten und Kaffee die Stunden. Dazu spielt die Jugendkapelle Aretsried.

Beide Vereine bieten ab 14 Uhr einen Informationsnachmittag im Vereinsheim an. Beim Schnupperschießen kann dort der Umgang mit dem Gewehr kennengelernt werden und der Musikverein präsentiert seine Instrumente. Gegen 17 Uhr klingt das Aretsrieder Dorffest dann aus. (AL)

