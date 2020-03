vor 52 Min.

Drehleiter ist „Königin“ der Wehr

Neues Gerät in Stadtbergen angeschafft. Die Feuerwehr braucht hauptamtlichen Gerätewart

Das vergangene Jahr bescherte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen ein wahres „Highlight“, nämlich die Ankunft der neuen Drehleiter L32A-XS 3.0. Vorsitzender Anton Walter bezeichnete das hochmoderne, zuverlässige und leistungsfähige Hubrettungsfahrzeug in seinem Jahresrückblick bei der Hauptversammlung gar als „Königin“, die das hohe Niveau der Einsatzqualität der Wehr auch zukünftig sicherstelle. Gerade um das Fahrzeug auch zu erhalten, benötige die Stadtberger Wehr, so Kommandant Martin Rusch mit Blick auf die Stadtverwaltung, zudem einen hauptamtlichen Gerätewart.

Der Jahresversammlung im Bürgersaal vorausgegangen war ein Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus und eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Vorsitzender Anton Walter und die Kommandanten Martin Rusch, Lukas Hensold und Sebastian Rusch begrüßten die drei Bürgermeister Paul Metz, Michael Smischek und Bärbel Schubert sowie auch Kreisbrandinspektor Thomas Reichel und Kreisbrandmeister Thomas Vorgeitz.

Die Aktivitäten der Feuerwehr Stadtbergen reichen, so Walter, von Ausbildungen in der Technischen Hilfeleistung, Menschenrettung, Unterstützung des Rettungsdienstes, Teilnahme an der Großübung „Flugzeugabsturz in der Deuringer Heide“ über die Beteiligung am Stadtfest und Adventszauber bis zur Neubeschaffung eines Atemschutzzeltes und Defibrillator. Die neue Drehleiter L32A-XS 3.0 war beim Stadtfest vorgestellt worden.

Der aktive Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen setzt sich aus 68 Aktiven, davon 16 Frauen und 15 jugendlichen Feuerwehranwärtern zusammen. Das Durchschnittsalter des aktiven Dienstes beträgt 34 Jahre, das von den Jugendlichen 16 Jahre. „Wir sind im Gesamtdurchschnitt 27 Jahre jung“, so Kommandant Martin Rusch. In enger Zusammenarbeit mit dem THW wurde die Großübung für die Feuerwehren Stadtbergen, Leitershofen, Deuringen und Steppach, dem THW Ortsverband Augsburg und Schwabmünchen, den Johannitern und der Wasserwacht-Ortsgruppe Stadtbergen mit dem Einsatzschwerpunkt „Deuringer Heide“ geplant. „Die 320 Teilnehmer lernten dabei ortsübergreifend voneinander“, so Rusch. 2019 rückte die FF Stadtbergen zu 128 Einsätzen aus und kam dabei auf 1163 Einsatzstunden. Im abwehrenden Brandschutz waren es 35, im technischen Hilfsdienst 83, bei Einsatz mit ABC-Gefahrenstoffen zwei. Mit der Feuerwehr Deuringen wurde ein Atemschutzzelt angeschafft. Weiter bat Rusch im Namen aller Kommandanten den Bürgermeister und Stadtrat um die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts, denn: „Wir kommen bei den steigenden Einsatzzahlen bei der Erhaltung von Fahrzeug- und Gerät nicht mehr hinterher!“ Die Geräte bräuchten die Sichtprüfung, jährliche Wartung und das Führen von Prüfbüchern. Ein Ehrenamt müsse auch leistbar bleiben, lautete Martin Ruschs Appell an die Verantwortlichen der Kommune.

Rusch lobte die gute Zusammenarbeit mit Ordnungsamtschef Markus Voh und dankte unter anderem seinen neuen Stellvertretern Lukas Hensold und Sebastian Rusch für die „großartige Unterstützung“. Bereits heute hat die Stadtberger Feuerwehr ein großes Ereignis in 2021 eine Woche vor dem Stadtfes im Blick: Vom 7. bis 9. Mai 2021 will sie ihren 150. Geburtstag gebührend feiern, unter anderem mit einer „Blaulichtparty“, einem Festumzug und natürlich Bierzeltbetrieb. (inst)

