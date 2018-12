31.12.2018

Drei Chöre begeistern in der Pfarrkirche die Gäste

Warum eine Akteurin in Thierhaupten direkt aus dem Bett kam

Von Claus Braun

Stimmungsvoll und abwechslungsreich war das Weihnachtskonzert des Gesangvereins „Harmonie“ in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Alle drei Chöre des Vereins und weitere Gruppierungen traten dabei auf.

„Weihnachten und Musik“ gehören untrennbar zusammen, stimmte Pfarrer Werner Ehnle auf den Kon-zertabend ein. Der musikalische Auftakt war dem gemischten Chor mit dem „Weihnachts-Wiegenlied“ von John Rutter vorbehalten. Begleitet von Florian Luderschmid an der Orgel sangen die Aktiven das Lied auf der Empore und wechselten danach in den Altarraum der Kirche über. Chorleiterin Marianne Lang war durch eine Erkältung und Halsschmerzen geschwächt und wagte sich erst kurze Zeit vor Konzertbeginn aus dem Bett. Den einstimmenden Ton konnte sie aber nicht angeben und so wurde sie von ihrer Tochter Bernadette Lohner vertreten. Im Programm wurden dann „Ave Maria“ von Jakob Arcadelt „Goldenes Blatt vom Himmelsbaum“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“ aus dem Jahre 1608 gesungen. Aus der Mitte des Chores sangen Gerti Kiss-Walterskirchen, Theresia Fendt und Bernadette Lohner im Dreigesang „Ehre sei Gott in der Höhe“. Natürlich durfte auch der Jugendchor „Fortuna Voices“ beim Konzert nicht fehlen. Die jungen Stimmen unter der Leitung von Benedikt Schreier glänzten mit dem „Hirtengesang“, „Ich steh an deiner Krippen hier“ oder „Deck the Halls“ mit Musik aus Wales.

Das Männer-Doppelquartett, bereits seit Jahren unter der Leitung von Marianne Lang, leitete mit „Ich wachte im Tal“ über auf den dritten Chor des Vereins, LaVentura. Die über 30 jungen Frauen und Männer unter der Regie von Martin M. Fendt begeisterten mit ihrer weihnachtlichen Liedauswahl und es erforderte vom Publikum schon größte Disziplin sich an der anfänglichen Bitte, „keinen Zwischenapplaus“ zu geben, daran zu halten. „Hört der Engel helle Lieder“, „Here I Am, Lord“ oder „Feliz Navidad“ waren drei von sechs Liedern, die stimmgewaltig vom Chor gesungen wurden. Neben dem stimmigen Gesamteindruck überzeugten besonders die Solo-Stimmen von Anna Fendt, Tobias Schreier oder Andreas Bissinger.

Einen glanzvollen Abschluss bildete das von allen drei Chören gesungene Lied „O sanctissimo natale“ aus Sizilien und das 200 Jahre alte Lied „Stille Nacht“ von Franz Xaver Gruber. Mit einer inneren Stille für Herz, Geist und Seele, so Pfarrer Ehnle, traten die Besucher ihren Heimweg an.

