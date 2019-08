E-Bike: Die neue Lust am Radeln

Das E-Bike wird immer beliebter. Die Zeiten sind vorbei, in denen Nutzer beschämt zugegeben haben, motorisierte Unterstützung zu nutzen.

Fast verschämt haben die ersten Nutzer von E-Bikes zugeben, dass sie mit einem Motor fahren. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, das E-Bike überzeugt immer mehr Leute, hat es doch auch viele Vorteile. Zum Beispiel für die Fahrt zur Arbeit: Vorbei sind damit die Zeiten, dass radelnde Kollegen müffeln. Wer auch davon profitiert sind Paare. Mit dem E-Bike lässt sich kräfte- und konditionsmäßig viel ausgleichen und keiner muss hinterherhecheln.

Zwar radeln inzwischen auch immer mehr Menschen motorisiert auf die Berge, aber der größte Teil der Verkäufe geht an Senioren, die mit dem E-Bike mobiler sind und ihre Freude am Radfahren neu entdecken. Die Unfallstatistik sagt aber auch, dass sie am meisten gefährdet sind. Die Räder sind schwer und schnell. Das hohe Tempo wird schnell unterschätzt. Experten raten älteren Radfahrern, sich am besten behutsam mit Technik und Tempo eines E-Bikes vertraut zu machen.

Die Zeiten, als es Glaubenskriege ums E-Bike gab, sind glücklicherweise vorbei. Die Vorteile liegen für viele auf der Hand und wenn das eine oder andere Auto dafür stehen bleibt, ist das doch auch gut. Jeder kann ja radeln, wie er will – mit oder ohne Motor. Wie heißt es so schön: Leben und leben lassen.

