Ein Jahr nach Sieg in "Das große Backen": Das macht Regina Lanz heute

Plus Im Fernsehen gewann Regina Lanz aus Neukirchen mit der Leidenschaft für süße Sachen einen Preis und viel Aufmerksamkeit. Das kann ihr bei ihrem neuen Ziel nützen.

Noch ist der Neubau von Regina Lanz und ihrem Partner in Neukirchen nicht bewohnbar. Seit Oktober fix und fertig ist dafür jedoch das Untergeschoss. Dort hat die Konditormeisterin ihre Backstube eingerichtet und kreiert unter anderem vergoldete Pralinen, knackige Bruchschokolade und fruchtig-cremige Torten verziert mit handmodellierten Rosen.

Eine große Hilfe für den Start in die Selbstständigkeit war Regina Lanz die Teilnahme in der TV-Show "Das große Backen - Die Profis": 2020 hat sie den anspruchsvollen Backwettbewerb zusammen mit ihrer Teamkollegin Sibylle Langner aus Frankfurt gewonnen. Als Preis erhielten die beiden Konditorinnen, die sich einst auf der Meisterschule in München kennengelernt hatten, eine Siegertrophäe in Form eines goldenen Cupcakes und 10.000 Euro. Heute steht der goldene Cupcake in Regina Lanz' Büro in Neukirchen – ihren Anteil am Geld hat sie in die Backstube gesteckt und eine Maschine zum Sahneschlagen gekauft.

Sybille Langner und Regina Lanz (rechts) freuen sich vor einem Jahre über ihren Gewinn in der Fernsehshow. Der Pokal steht heute bei Lanz in Neukirchen. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

"Das große Backen" war für die heute 29-Jährige eine "supergroße Herausforderung". Sie erinnert sich an lange Drehtage in Berlin und besondere Kreationen, wie beispielsweise die fünfstöckige und über einen Meter hohe Hochzeitstorte. Gefordert war die Konditormeisterin auch beim Modellieren eines ähnlich hohen Zucker-Schaustücks für die TV-Show. Eine wichtige Rolle spielte dabei das sogenannte Zuckerziehen - dabei wird heiße, karamellartige Zuckermasse per Hand gezogen, um daraus einzelne Elemente und ganze Skulpturen zu formen. Ein Handwerk, das schnell einmal zu Brandblasen an den Händen führen kann, wie Regina Lanz verrät.

In der Backstube in Neukirchen zieht Regina Lanz gerne Zucker

Auch in ihrer Backstube in Neukirchen zieht Lanz gerne Zucker, um zum Beispiel Dekorelemente für eine Torte anzufertigen. Seit Oktober ist die Konditorin unter dem Namen "Reginas Meistertorten" komplett selbstständig und backt für Privatpersonen auf Bestellung. Von Lanz beliefert wird eigentlich auch das Café am Theater in Neuburg, doch dieses hat angesichts der Corona-Krise im Moment geschlossen. Damit bricht für die 29-Jährige derzeit ein wichtiger Abnehmer weg.

Doch Regina Lanz lässt sich nicht unterkriegen. Ende vergangenen Jahres veranstaltete die Neukirchenerin einen sonntäglichen Kuchenverkauf und war überwältigt vom großen Andrang. Auch ihre Tortenbox mit einem Überraschungsmix an Kuchenstücken darin sei super angekommen.

Schon zum ersten Geburtstag gibt es oft prächtige Torten. Wem diese dann wohl schmecken? Foto: Marcus Merk

Regina Lanz backt für ihre Kunden zu den verschiedensten Anlässen. Mal für eine Taufe, mal für eine Hochzeit. Mittlerweile sei es auch ganz normal geworden, bereits zum ersten Geburtstag eine aufwendige Torte zu bestellen, so der Eindruck der 29-Jährigen. Gut gehen unter anderem Klassiker wie die Prinzregententorte - mit ihren sieben Böden eine "Königsdisziplin", findet Lanz. Doch die Konditorin bietet auch Geschmäcker aus "Das große Backen" an. Zum Beispiel: "Feinherbes Schokoladenmousse auf Blutorangenfruchtkern mit Kaffee-Knusper-Crunch". Unterstützung im Backprozess bekommt sie von ihrer Auszubildenden, die seit November bei ihr angestellt ist.

Schon als Kind war Backen Regina Lanz' Leidenschaft

Schon immer war das Backen eine große Leidenschaft von Regina Lanz - gemerkt habe sie das bereits als Kind auf dem elterlichen Bauernhof in Oberpeiching, einem Ortsteil von Rain am Lech. Dort kam zum Kaffee stets selbst gebackener Kuchen auf den Tisch. Also begann die ehemalige Oberpeichingerin 2008 ihre Ausbildung zur Konditorin im Meitinger Café Contur. Als Beste ihres Jahrgangs schloss sie die Gesellenprüfung ab. Es folgten Stationen im Augsburger Café Spring und in einem Vier-Sterne-Superior-Hotel in Österreich, außerdem Ausflüge in die Pâtisserie und in die Chocolaterie. Bevor sie sich 2020 selbstständig machte, arbeitete sie einige Jahre als Backstubenleiterin im Neuburger Café Kate, heute unter neuer Regie Café am Theater. Dessen damalige Pächterin verfolgt übrigens eine ganz ähnliche Geschäftsidee wie Regina Lanz.

